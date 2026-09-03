Канаду і представника Трампа запросили на неформальну зустріч міністрів торгівлі ЄС в Ірландії

Це відбудеться на тлі загострення торговельного конфлікту між США і Канадою.

Міністр торгівлі Канади Маніндер Сідху і торговий представник США Джемісон Грір отримали запрошення долучитися до зустрічі міністрів торгівлі країн ЄС, яка відбудеться наприкінці жовтня в Дубліні.

Участь обох урядовців поки що офіційно не підтвердили, проте у канадському Мінторгівлі очікують на прибуття свого очільника, передає Politico.

Запрошення обох сторін відбулося на тлі загострення торговельного конфлікту між США і Канадою. Минулого тижня Оттава вийшла з переговорів через вимоги Вашингтона, які вважає порушенням свого суверенітету. Наразі Брюссель намагається поглиблювати співпрацю з Канадою, але водночас уникає дій, які б виглядали як підтримка однієї зі сторін у цьому конфлікті.

Зближення Брюсселя й Оттави демонструє також запланований візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Страсбурга, де він виступить у Європарламенті. Крім того, ЄС і Канада зараз працюють над укладенням угоди про цифрову торгівлю.

Неформальна зустріч міністрів під головуванням Ірландії пройде 22–23 жовтня, а головною темою переговорів стануть торговельні відносини ЄС із ключовими світовими партнерами.