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Здатність ЄС протистояти вторгненню Росії залишається під сумнівом

Європейський суд аудиторів дійшов невтішного висновку.

Здатність ЄС протистояти вторгненню Росії залишається під сумнівом
Євросоюз
Фото: EPA/UPG

Фрагментованість національних систем безпеки та надмірна залежність в оборонному плані від США ставлять під сумнів можливість для Євросоюзу успішно протистояти спробам вторгнення з боку Росії.

Як пише The Guardian, таким є висновок у звіті, що був оприлюднений Європейським судом аудиторів. Організація намагалася визначити ступінь готовності Євросоюзу до потенційної війни у часових межах до 2030 року. 

У першій половині десятиліття країни блоку збільшили військові видатки на 79%. Це дозволило досягти значного прогресу в обороноздатності, але ЄС все ще залишається вразливим через внутрішні суперечки та недостатній розвиток власного виробництва зброї і боєприпасів.

Одним із моментів, що яскраво проілюстрував виклики для Європи, стало скасування 100-мільярдного проєкту спільної розробки літака-винищувача Францією та Німеччиною. Водночас на момент 2023 року 78% коштів на воєнні замовлення йшли за межі ЄС, а 63% припадали тільки на одні Сполучені Штати. 

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