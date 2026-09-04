Двоє поліцейських загинули внаслідок повторного удару в Дніпропетровській області

Внаслідок вечірніх і нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Це поліцейські, по яких росіяни вдарили в Богданівській громаді Павлоградського району.

Ще один правоохоронець госпіталізований у важкому стані. На місці удару спалахнула пожежа, пошкоджено машину, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Національна поліція України повідомила, що жертвами є Олександр Григоренко та Сергій Шматко. Вони в складі слідчо-оперативної групи виїхали до Павлоградського району, аби документували наслідки атаки. Під час роботи росіяни повторно атакували дронами. Капітан Олександр Григоренко загинув на місці, старший лейтенант Сергій Шматко отримав тяжкі поранення і помер у лікарні.

Фото: Національна поліція України Facebook Олександр Григоренко і Сергій Шматко

«На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені підприємство та супермаркет», – розповів голова ОВА про інші наслідки атаки на область.

Загалом з вечора окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область дронами і артилерією.

Три дні поспіль ворог атакував Дніпро. 3 вересня окупанти вдарили по Новій пошті, внаслідок чого загинув співробітник, ще троє були поранені.