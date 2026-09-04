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Двоє поліцейських загинули внаслідок повторного удару в Дніпропетровській області

Ворог атакував Богданівську громаду. 

Двоє поліцейських загинули внаслідок повторного удару в Дніпропетровській області
Наслідки атак
Фото: Олександр Ганжа Telegram

Внаслідок вечірніх і нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Це поліцейські, по яких росіяни вдарили в Богданівській громаді Павлоградського району. 

Ще один правоохоронець госпіталізований у важкому стані. На місці удару спалахнула пожежа, пошкоджено машину, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. 

Національна поліція України повідомила, що жертвами є Олександр Григоренко та Сергій Шматко. Вони в складі слідчо-оперативної групи виїхали до Павлоградського району, аби документували наслідки атаки. Під час роботи росіяни повторно атакували дронами. Капітан Олександр Григоренко загинув на місці, старший лейтенант Сергій Шматко отримав тяжкі поранення і помер у лікарні.

Олександр Григоренко і Сергій Шматко
Фото: Національна поліція України Facebook
Олександр Григоренко і Сергій Шматко

«На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені підприємство та супермаркет», – розповів голова ОВА про інші наслідки атаки на область.

Загалом з вечора окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область дронами і артилерією.

  • Внаслідок атаки 2 вересня загинули двоє людей, ще шестеро поранені. 
  • 1 вересня внаслідок атаки поранень дістали двоє жінок. 
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