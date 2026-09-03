Верховна Рада до кінця року розраховує ухвалити декілька важливих для здоров'я українців законопроєктів. Зокрема – про репродуктивне здоров'я, який народні депутати не можуть розглянути вже протягом кількох років.

Депутатський закон не пройшов у залі. Урядовий законопроєкт уже готовий і стоїть у пріоритетах на цей рік і уряду, і Ради, сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на заході LB Talks спільно з компанією «Дарниця» на тему «Від чого помирає Україна?».

Другий важливий закон – про соціальні гарантії для медиків. Цей закон залишається в Раді з 2023 року. Його необхідність загострилася через випадки нападів на медиків.

«Лікар або медична сестра, або фармацевт, коли йде на роботу, має думати, як допомогти людині. А не те, нападуть на нього чи не нападуть, чи вистачить дитині грошей на школу», – прокоментував Михайло Радуцький.

Ще деякі закони, як очікуються, покращать ситуації. У пріоритетах стоять законопроєкт про транскордонну медицину та про унеможливлення куріння неповнолітніми.

«У нас є дуже важливий закон, який також запланований на цей рік. Він дозволить нормально проводити клінічні дослідження, зокрема в фармі, і зніме радянські обмеження», – анонсував голова профільного комітету.