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Михайло Радуцький: законопроєкт про репродуктивне здоров'я українців є одним з пріоритетів

Також планують розглянути законопроєкт про соцгарантії для медичних працівників. 

Михайло Радуцький: законопроєкт про репродуктивне здоров'я українців є одним з пріоритетів
Михайло Радуцький, Голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Фото: Зоряна Стельмах

Верховна Рада до кінця року розраховує ухвалити декілька важливих для здоров'я українців законопроєктів. Зокрема – про репродуктивне здоров'я, який народні депутати не можуть розглянути вже протягом кількох років. 

Депутатський закон не пройшов у залі. Урядовий законопроєкт уже готовий і стоїть у пріоритетах на цей рік і уряду, і Ради, сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на заході LB Talks спільно з компанією «Дарниця» на тему «Від чого помирає Україна?». 

Другий важливий закон – про соціальні гарантії для медиків. Цей закон залишається в Раді з 2023 року. Його необхідність загострилася через випадки нападів на медиків

«Лікар або медична сестра, або фармацевт, коли йде на роботу, має думати, як допомогти людині. А не те, нападуть на нього чи не нападуть, чи вистачить дитині грошей на школу», – прокоментував Михайло Радуцький. 

Ще деякі закони, як очікуються, покращать ситуації. У пріоритетах стоять законопроєкт про транскордонну медицину та про унеможливлення куріння неповнолітніми. 

«У нас є дуже важливий закон, який також запланований на цей рік. Він дозволить нормально проводити клінічні дослідження, зокрема в фармі, і зніме радянські обмеження», – анонсував голова профільного комітету. 

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