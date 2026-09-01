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На Полтавщині в лікарні відкрили мобільний реабілітаційний модуль – у межах програми медгарантій послуги безоплатні

Зіньківська громада на Полтавщині отримала мобільний модуль, в якому можна проходити реабілітацію. 

На Полтавщині в лікарні відкрили мобільний реабілітаційний модуль – у межах програми медгарантій послуги безоплатні
Фото: ГО Безбарєрність

Ветерани, ветеранки та цивільні, які потребують амбулаторної реабілітації, тобто без стаціонару, можуть отримувати тут послуги безоплатно в рамках програми медичних гарантій. 

Про це LB.ua розповів директор Зіньківської міської центральної лікарні Олександр Запорожченко. 

За його словами, у лікарні три роки працює реабілітаційне відділення. За договором з Національною службою здоров’я, тут надають як стаціонарну, так і амбулаторну, реабілітацію.

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На реабілітацію є високий попит, розповідає директор, “і є навіть певна черга”. 

“Поки ще ремонти в лікарні. і було б непогано розширити площі. Модуль – один зі способів розширення реабілітаційного відділення. В першу чергу це покращення умов”, – каже Запорожченко. 

Мобільний реабілітаційний модуль
Фото: ГО Берзбарєрність
Мобільний реабілітаційний модуль

Простір площею 72 метрів квадратних звели за модульною технологією та оснастили реабілітаційним обладнанням. Модуль працюватиме як комплексний хаб для фізичного та психологічного відновлення.

У цьому реабілітаційному модулі працюють фахівці лікарні. До складу команди входять фізичні терапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, психологи, ерготерапевти та кейс-менеджери для комплексної допомоги. Це:

  • фізична реабілітація та супровід протезування (зокрема постановка ходи);

  • фахова психологічна допомога;

  • консультації щодо працевлаштування, перекваліфікації та юридичний супровід.

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Наразі новий простір не збільшив кількість людей, які можуть одночасно отримати тут допомогу. Бо це залежить насамперед від кількості фахівців, які працюють у лікарні.

“Пропускну здатність ми наразі не збільшили, але можемо тепер збільшити, бо є площ”, – каже директор лікарніі. 

Відкриття модуля – етап розбудови всеукраїнської мережі доступних просторів від БФ «Майнді» у партнерстві з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та ГО «Безбар’єрність» у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». До його створення долучились компанії ПриватБанк, Kernel та Visa. 

Це вже одинадцятий реабілітаційний модуль у країні. Перший такий простір відкрився у січні 2024 року у місті Овруч Житомирської області. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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