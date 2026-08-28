«Друге серце» на руці: у Львові лікарі видалили пацієнтці псевдоаневризму розміром із грейпфрут

Про це повідомили на Facebook-сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

Утворення пульсувало в ритмі серця, спричиняло сильний біль і могло призвести до масивної кровотечі у разі розриву.

Пацієнтка Олександра Василів із села на Івано-Франківщині має хронічну ниркову недостатність. 19 років тому вона почала проходити гемодіаліз. Для цього їй сформували артеріовенозну фістулу — штучне з’єднання артерії та вени, через яке можна регулярно отримувати доступ до кровоносної системи.

У ділянці фістули на той момент уже утворилася невелика псевдоаневризма. Вона виникає внаслідок пошкодження стінки судини: кров виходить за її межі та формує пульсуючий мішок, який сполучається із судиною.

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Попри це, руку продовжували використовувати для діалізу. Жінка також багато працювала по господарству, тому рука регулярно зазнавала фізичних навантажень і могла травмуватися. Через це псевдоаневризма поступово збільшувалася.

Згодом лікарі сформували Олександрі нову фістулу на іншій руці та перестали використовувати стару. Проте псевдоаневризма залишилася.

Цього літа утворення почало стрімко збільшуватися і спричиняти сильний біль.

«Вона роками мене не турбувала, але цього літа почала стрімко збільшуватися. Болі були страшні, а страх — ще більший. Могла звернутися до лікарів і раніше, але відкладаєш. Може, перестане боліти, може, нічого страшного? І так себе тягнеш-тягнеш. Але зрештою біль уже неможливо було терпіти», — розповіла пацієнтка.

Під час обстеження лікарі виявили всередині псевдоаневризми активний кровотік. За словами завідувача відділення судинної хірургії Андрія Меленя, через це утворення пульсувало практично в ритмі серця.

«Фактично це було схоже на “друге серце” на руці. Через значні розміри та постійний кровотік у разі розриву вона могла спричинити масивну кровотечу», — пояснив лікар.

Фото: Перше медоб’єднання Львова У Львові лікарі видалили пацієнтці псевдоаневризму розміром із грейпфрут

Під час операції, яка тривала близько двох годин, хірурги видалили псевдоаневризму розміром із грейпфрут. Із неї забрали близько 300 мл крові, після чого лікарі забезпечили гемостаз і відновили нормальні структури руки.

У медоб’єднанні зазначають, що такі випадки трапляються нечасто. Цьогоріч це була перша подібна операція у відділенні.

Нині Олександра почувається добре та повноцінно користується рукою. Каже, що більше не ховає її під одягом.