Посол США в НАТО: Альянс не терпітиме гібридних атак на країни-члени

Країни НАТО не повинні залишати без відповіді навмисні дії в межах гібридної війни, а Сполучені Штати підтримуватимуть союзників у разі таких інцидентів.

Про це 5 вересня заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час бізнес-конференції в Італії, повідомляє Reuters.

За його словами, особливе занепокоєння викликають інциденти, які, на думку союзників, можуть бути цілеспрямованими. Зокрема, Вітакер згадав спробу атаки безпілотників на німецький аеропорт Лейпциг/Галле минулого місяця. Берлін поклав відповідальність за неї на Росію.

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Американський дипломат назвав цей випадок більш тривожним, ніж ситуації, коли російські дрони, що атакують Україну, через відхилення від курсу потрапляють на територію країн НАТО.

Вітакер також згадав подібні інциденти в Польщі та наголосив, що країни Альянсу мають бути готовими й пильними, а також демонструвати чітку реакцію у відповідь на такі дії.

"Якщо ми можемо визначити, хто це робить, як це зробила Німеччина, ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно, і ми цього не терпітимемо", – сказав посол США.

Він додав, що потенційними цілями гібридних дій може бути критична інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти. За його словами, національні органи влади мають посилити контроль за такими об’єктами. Водночас безпосереднє реагування на подібні інциденти переважно залишається відповідальністю окремих держав. США, за словами Вітакера, готові підтримувати союзників під час протидії таким загрозам.

Що відомо про інцидент в Лейпцигу?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.

В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.