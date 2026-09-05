У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСвіт

Посол США в НАТО: Альянс не терпітиме гібридних атак на країни-члени

Метью Вітакер згадав атаку безпілотників на німецький аеропорт Лейпциг/Галле.

Посол США в НАТО: Альянс не терпітиме гібридних атак на країни-члени
Метью Вітакер
Фото: EPA/UPG

Країни НАТО не повинні залишати без відповіді навмисні дії в межах гібридної війни, а Сполучені Штати підтримуватимуть союзників у разі таких інцидентів.

Про це 5 вересня заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час бізнес-конференції в Італії, повідомляє Reuters.

За його словами, особливе занепокоєння викликають інциденти, які, на думку союзників, можуть бути цілеспрямованими. Зокрема, Вітакер згадав спробу атаки безпілотників на німецький аеропорт Лейпциг/Галле минулого місяця. Берлін поклав відповідальність за неї на Росію.

Реклама

Американський дипломат назвав цей випадок більш тривожним, ніж ситуації, коли російські дрони, що атакують Україну, через відхилення від курсу потрапляють на територію країн НАТО.

Вітакер також згадав подібні інциденти в Польщі та наголосив, що країни Альянсу мають бути готовими й пильними, а також демонструвати чітку реакцію у відповідь на такі дії.

"Якщо ми можемо визначити, хто це робить, як це зробила Німеччина,  ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно, і ми цього не терпітимемо", – сказав посол США.

Він додав, що потенційними цілями гібридних дій може бути критична інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти. За його словами, національні органи влади мають посилити контроль за такими об’єктами. Водночас безпосереднє реагування на подібні інциденти переважно залишається відповідальністю окремих держав. США, за словами Вітакера, готові підтримувати союзників під час протидії таким загрозам.

Що відомо про інцидент в Лейпцигу?

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies