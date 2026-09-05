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Міністри оборони України і Німеччини обговорили підготовку до «Рамштайну» наступного тижня

Також ішлося про розвиток спільної оборонної промисловості.

Міністри оборони України і Німеччини обговорили підготовку до «Рамштайну» наступного тижня
керівникм міністерство оборони України і Німеччини
Фото: колаж

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Як повідомила пресслужба українського Міноборони, Хмара розповів Пісторіусу про посилення російського повітряного терору і ключові загрози, як-от реактивні безпілотники й балістичні ракети.

Також міністри обговорили фінансування оборонних потреб, підготовку до засідання у форматі «Рамштайн» наступного тижня і розвиток спільної оборонної промисловості. 

«Фокус на збільшенні виробництва українських рішень і тіснішій співпраці між ОПК України та Німеччини», - підкреслило Міноборони України.

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