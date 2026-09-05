Росіяни атакували дронами пасажирський потяг до Херсона, є постраждала

Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу “Шахед” пасажирський потяг, який прямував до Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози.
Наразі відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці.
Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
- У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. Унаслідок загинули сім людей, серед яких – шість співробітників УЗ, є поранені.
- У серпні Росія вдарила по залізниці у Броварському районі. На станції в селі Квітневе загинули 8 людей, ще 3 були поранені. Жертви обстрілу чекали на потяг, який запізнювався.
- Того ж місяця Росія атакувала реактивними дронами на Одещині потяг з майже 600 пасажирами.Окупанти завдали повторного удару по локації, коли на місці вже працювали рятувальники.