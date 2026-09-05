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Росіяни атакували дронами пасажирський потяг до Херсона, є постраждала

Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

Росіяни атакували дронами пасажирський потяг до Херсона, є постраждала
Росія вдарила по локомотиву, ілюстративне фото
Фото: Олег Кіпер Telegram

Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу “Шахед” пасажирський потяг, який прямував до Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

Наразі відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці.

Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

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