Росіяни атакували дронами пасажирський потяг до Херсона, є постраждала

Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

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Росія вдарила по локомотиву, ілюстративне фото

Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу “Шахед” пасажирський потяг, який прямував до Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

Наразі відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці.

Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. Унаслідок загинули сім людей, серед яких – шість співробітників УЗ, є поранені.