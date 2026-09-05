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"Білі Янголи" евакуювали понад 140 цивільних з небезпечних територій Харківщини

У серпні правоохоронці евакуювали 144 цивільних, серед них – 13 дітей.

"Білі Янголи" евакуювали понад 140 цивільних з небезпечних територій Харківщини
Фото: Національна поліція України

У серпні поліцейські спецпідрозділу "Білі Янголи" здійснили понад 50 виїздів до населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійною загрозою російських обстрілів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За місяць правоохоронці евакуювали 144 цивільних, серед них – 13 дітей.

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Особливу увагу поліцейські приділяли людям, які через вік, стан здоров’я або отримані поранення не могли самостійно залишити небезпечні території.

Серед евакуйованих – 29 маломобільних громадян, яким правоохоронці допомогли виїхати у безпечніші місця.

"За кожною поїздкою "Білих Янголів" – врятовані життя", – зазначають правоохоронці.

"Білі Янголи" продовжують працювати у населених пунктах Харківщини, де через інтенсивні обстріли та атаки безпілотників перебування цивільних залишається надзвичайно небезпечним.

Правоохоронці закликають мешканців таких територій не зволікати з евакуацією та погоджуватися на виїзд, коли виникає така можливість.

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