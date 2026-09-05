На ТОТ у Запорізькій області питна вода стає все більше недоступною

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше ускладнюється.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупаційна адміністрація не здатна забезпечити стабільне водопостачання та не справляється з ремонтом відповідної інфраструктури.

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Унаслідок мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз води. Окремим мешканцям видають лише по кілька п’ятилітрових пляшок.

“Замість відновлення насосних станцій, водогонів та інших об’єктів критичної інфраструктури гауляйтер Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям”, – зазначили у Спротиві.

Фактично вони змушені виконувати роботу, яку мала б забезпечувати окупаційна адміністрація.

Зазначається, що роздачу води використовують для створення пропагандистських сюжетів про “допомогу населенню”.