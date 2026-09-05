Режим припинення вогню: Сили оборони продовжують виконання визначених завдань

Сили оборони України продовжують виконання визначених завдань з оборони держави відповідно до плану. Водночас на окремих напрямках надходять вказівки щодо обмеженого або часткового режиму тиші.
Про це повідомили "Суспільному" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.
У Головному управлінні комунікацій ЗСУ наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, оскільки це створюватиме небезпеку для життя та здоров’я військовослужбовців.
"Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", – сказав співрозмовник "Суспільного".
Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в ефірі "Суспільне Студія" повідомив, що підрозділ отримав розпорядження Генштабу ЗСУ не здійснювати ураження на оперативну глибину.
Водночас на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у підрозділі не вводили.
"Суспільне" продовжує отримувати інформацію від підрозділів Сил оборони щодо вказівок про дотримання режиму тиші.
Співрозмовники "Суспільного" з управління двох бригад на Донеччині спростували інформацію про запровадження такого режиму. Аналогічну позицію озвучили й у бригаді, яка перебуває на півночі Харківщини.
Водночас станом на ранок до командування Сил територіальної оборони "Північ" надійшла вказівка про запровадження режиму тиші.
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