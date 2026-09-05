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Армія РФ атакувала Запоріжжя: у різних районах виникли пожежі

Ворожі БпЛА ударили по автостоянці, нежитлових будівлях. 

Армія РФ атакувала Запоріжжя: у різних районах виникли пожежі
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Уранці 5 вересня російські війська атакували безпілотниками різні райони міста Запоріжжя. Унаслідок атаки виникли пожежі. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Пожежі в різних районах міста – ворог атакує Запоріжжя. Зруйнований приватний будинок. російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях. 

Наразі інформації про постраждалих не надходило", – ідеться у повідомленні. 

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