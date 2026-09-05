Армія РФ атакувала Запоріжжя: у різних районах виникли пожежі

Уранці 5 вересня російські війська атакували безпілотниками різні райони міста Запоріжжя. Унаслідок атаки виникли пожежі.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Пожежі в різних районах міста – ворог атакує Запоріжжя. Зруйнований приватний будинок. російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях.
Наразі інформації про постраждалих не надходило", – ідеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби армія РФ здійснила 1032 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Шестеро людей поранені.