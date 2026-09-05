Армія РФ атакувала Запоріжжя: у різних районах виникли пожежі

Наразі інформації про постраждалих не надходило", – ідеться у повідомленні.

"Пожежі в різних районах міста – ворог атакує Запоріжжя. Зруйнований приватний будинок. російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies