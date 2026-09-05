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Через російський терор на Донеччині постраждали семеро цивільних

З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 4288 цивільних мешканців Донеччини.

Через російський терор на Донеччині постраждали семеро цивільних
Дружківка, червень 2026
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

За минулу добу, 4 вересня, росіяни поранили 7 цивільних мешканців Дружківки і Краматорська Донецької області.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"За 4 вересня росіяни поранили 7 жителів Донеччини", ідеться у повідомленні. 

У Дружківці окупанти поранили шістьох цивільних, у Краматорську – один поранений.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4288 загиблих та 10 359 поранених цивільних з початку повномасштабного вторгнення. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи. 

Фото: Вадим Філашкін/Донецька ОВА

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