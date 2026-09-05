На Миколаївщині росіяни поранили трьох цивільних

Через атаку "Шахедів" постраждали двоє людей, ще один чоловік – від удару "Ланцета".

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Учора російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу "Shahed". Під ударом опинилися цивільна та транспортна інфраструктура. Внаслідок атак постраждали троє людей.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаєві травмувалися 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

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Чоловіка госпіталізували, однак надалі він продовжить лікування амбулаторно. Дівчині медичну допомогу надали на місці, нині вона також лікується амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено торговельний центр.

У Кривоозерській громаді пошкоджено складське приміщення, спеціальну техніку та вантажний автомобіль приватного підприємства. Люди не постраждали.

У Миколаївському районі російські війська атакували Куцурубську громаду БпЛА типу "Ланцет".

У селі Дмитрівка внаслідок удару постраждав 57-річний чоловік. Його госпіталізували. Станом на ранок його стан стабільний. Також пошкоджено дах приватного будинку.

Крім того, ворог п’ять разів атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. За цими атаками інформації про постраждалих не надходило.