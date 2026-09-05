На Миколаївщині росіяни поранили трьох цивільних

Учора російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу "Shahed". Під ударом опинилися цивільна та транспортна інфраструктура. Внаслідок атак постраждали троє людей.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
У Миколаєві травмувалися 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.
Чоловіка госпіталізували, однак надалі він продовжить лікування амбулаторно. Дівчині медичну допомогу надали на місці, нині вона також лікується амбулаторно.
Внаслідок атаки пошкоджено торговельний центр.
У Кривоозерській громаді пошкоджено складське приміщення, спеціальну техніку та вантажний автомобіль приватного підприємства. Люди не постраждали.
У Миколаївському районі російські війська атакували Куцурубську громаду БпЛА типу "Ланцет".
У селі Дмитрівка внаслідок удару постраждав 57-річний чоловік. Його госпіталізували. Станом на ранок його стан стабільний. Також пошкоджено дах приватного будинку.
Крім того, ворог п’ять разів атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. За цими атаками інформації про постраждалих не надходило.