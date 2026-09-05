Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Запоріжжі: є поранений

Під час атаки, бригада відновлювала пошкоджені обстрілами електромережі.

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4 вересня російські війська атакували дронами бригаду «Запоріжжяобленерго». Є поранений.

Про це повідомили на Facebook-сторінці АТ "Запоріжжяобленерго".

Під час атаки, бригада відновлювала пошкоджені обстрілами електромережі в Кушугумі.

Внаслідок удару дістав поранення один з фахівців – електромонтер з експлуатації розподільних мереж Запорізького РЕМ. Чоловіка доставили до лікарні з осколковим пораненням правої руки.