Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Запоріжжі: є поранений

4 вересня російські війська атакували дронами бригаду «Запоріжжяобленерго». Є поранений.
Про це повідомили на Facebook-сторінці АТ "Запоріжжяобленерго".
Під час атаки, бригада відновлювала пошкоджені обстрілами електромережі в Кушугумі.
Внаслідок удару дістав поранення один з фахівців – електромонтер з експлуатації розподільних мереж Запорізького РЕМ. Чоловіка доставили до лікарні з осколковим пораненням правої руки.
- Російські війська дронами атакували Кушугум та Кущове Запорізького району. Відомо про двох поранених.