На Запоріжжі окупанти поранили двох цивільних

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Російські війська дронами атакували Кушугум та Кущове Запорізького району. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Іван Федоров.

"Через російські дронові атаки по Запорізькому району. Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – ідеться у повідомленні.

У Кушугумі російський дрон ударив по автомобілю. Поранень дістав 75-річний чоловік.

У Кущовому fpv атакував приватний будинок. Поранена 40-річна жінка.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.