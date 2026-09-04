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Уламки дронів можуть становити небезпеку. КМДА опублікувала поради, як уникнути ушкоджень

З 27 серпня триває дроновий терор столиці і області. Щодня мешканці регіону зазнають поранень або гинуть. 

Уламки дронів можуть становити небезпеку. КМДА опублікувала поради, як уникнути ушкоджень
Фото: ДСНС України в Telegram

Київська державна адміністрація опублікувала пам'ятку про те, як вберегтися від уламків збитих ракет і дронів. Насамперед під час повітряної тривоги не можна перебувати на відкритій місцевості. 

Уламки збитого дрона можуть становити небезпеку. Після падіння можуть залишатися нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, які здатні здетонувати навіть через певний час.

Якщо ви побачили уламки БпЛА, ракети або підозрілий предмет, не можна:

  • торкатися знахідки чи дозволяти це робити іншим;
  • переміщувати предмет, намагатися його розібрати, заносити в приміщення, закопувати в землю чи кидати у водойму;
  • фотографувати знахідку та публікувати в інтернеті.

Що потрібно зробити:

  • відійти від підозрілого предмета на безпечну відстань;
  • за можливості позначити місце знахідки, не наближаючись до нього;
  • негайно повідомити ДСНС за номером 101 та поліцію – 102;
  • дочекатися приїзду фахівців і повідомити їм точне місце розташування знахідки.

У разі надзвичайної ситуації також можна цілодобово звернутися до "Київської служби порятунку" за номером 0444303713.

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