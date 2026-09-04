Вона займатиметься цим в семи районах.

Компанія, відома дорожніми підрядами, виграла 7 з 10 лотів закупівлі на розміщення систем живлення для багатоповерхівок столиці.

ТОВ «Група компаній “Автострада”» виграло 7 з 10 лотів в рамках закупівлі по розміщенню систем резервного живлення в багатоквартирних будинках Києва. Про це LB.ua стало відомо з підсумків торгів на Prozorro. Згідно з оголошенням даних про переможців, «Автострада» виграла замовлення на загальну суму 3,7 млрд грн.

Загальна очікувана вартість тендеру складала 4,358 млрд грн, закупівля була розбита на 10 лотів, кожен з яких відповідав одному з районів Києва. «Автострада» претендувала на виконання підрядів в усіх десяти районах столиці, проте три лоти виграв конкурент – ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Ця фірма робитиме системи живлення для Шевченківського, Печерського і Подільського районів столиці на загальну суму 370 млн грн (загалом 96 будинків).

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«Автострада» стала переможцем в торгах для Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, Солом'янського районів Києва. Загалом це 809 будинків. Найбільшу кількість будинків облаштують системами резервного живлення в Дарницькому районі (206) і Деснянському (180).

Нагадаємо, проєкт розміщенню систем незалежного резеврного живлення в багатоквартирних будинках Києва реалізується в рамках Плану стійкості. Конкретно цей напрямок фінансується за кошти держбюджету. Закупівлю оголошувало і проводить дочірнє підприємство системи НАК “Нафтогаз”, ТОВ “Нафтогаз Біоенергія – А”.

За даними LB.ua, координатором цієї експериментальної програми є радник президента України Олександр Кубраков. Оператором закупівлі і контролю надання послуг підрядниками визначено ТОВ “Нафтогаз Біоенергія – А”. Згідно з даними youcontrol, керівником цього підприємства в травні 2026 року став Руслан Ничік. До грудня 2025 року Ничік був керівником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. В минулому Ничік і Кубраков мали спільні проєкти в рамках приватних компаній комунального сервісу багатоквартирних будинків, зокрема мереж “Місто для людей” і “Єврокомунсервіс”.

ТОВ “Група компаній “Автострада”” є відомим підрядником дорожнього будівництва в Україні. В 2025 році “Автострада” отримала замовлень від КМДА на ремонти доріг і будівництво метрополітену на 18,5 млрд грн.