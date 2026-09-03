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​У Києві готують адресну допомогу вразливим мешканцям на випадок тривалих перебоїв зі світлом, теплом і водою

Йдеться про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремі родини, які можуть опинитися у складних умовах.

​У Києві готують адресну допомогу вразливим мешканцям на випадок тривалих перебоїв зі світлом, теплом і водою
Ілюстративне фото
Фото: REUTERS/Toby Melville/Files

У Києві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих тривалих перебоїв з електроенергією, теплом і водою. Місто вже визначає людей, яким у такій ситуації може знадобитися додаткова підтримка або тимчасове переміщення.

Про це повідомили у КМДА.

Наразі понад 1300 одиноких людей старшого віку, близько 400 дітей з інвалідністю та 500 людей з інвалідністю повідомили, що за необхідності готові тимчасово переїхати до підготовлених місць. Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда. Водночас у міській владі підкреслюють: мова не йде про евакуацію тисяч або сотень тисяч киян. Насамперед місто планує допомагати людям залишатися у власних домівках.

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У разі тривалих проблем із комунальними послугами соціальні служби можуть доставляти продукти та теплі набори, частіше навідувати людей, організовувати харчування та допомагати з транспортом.

Тимчасовий переїзд розглядатимуть лише тоді, коли перебування людини вдома стане небезпечним або вона не зможе самостійно впоратися з наслідками тривалого відключення. Для цього потрібна згода самої людини або її законного представника.

Хонда додала, що кількість таких людей може змінитися протягом опалювального сезону. Окремо місто з’ясовує, чи можуть люди у разі загострення ситуації поїхати до родичів або близьких. Якщо такого варіанту немає, для них готуватимуть місця тимчасового перебування.

У КМДА враховують і досвід попередньої зими. Тоді понад 3 тисячі людей відмовилися від тимчасового переміщення, попри те, що для них уже були організовані транспорт і місця для перебування. Тому цього року влада намагається не лише сформувати списки потенційно вразливих мешканців, а й заздалегідь з’ясувати їхні побажання та можливості. Для когось оптимальним варіантом буде залишитися вдома за умови додаткової допомоги, для когось – переїхати до рідних, а для інших – скористатися місцем, яке підготує місто.

Київ разом із районними адміністраціями облаштовує приміщення для тимчасового перебування. Про їхню кількість та умови проживання місто обіцяє повідомити додатково на офіційних ресурсах.

Повідомити про себе або близьку людину, яка може потребувати такої підтримки, можна за телефонами районних управлінь соціальної та ветеранської політики:

  • Голосіївський район: (044) 257-01-34
  • Дарницький: (044) 366-70-20
  • Деснянський: (044) 530-16-16
  • Дніпровський: (044) 512-08-07
  • Оболонський: (044) 467-99-73, (044) 467-82-56
  • Печерський: (044) 254-42-69, (044) 280-69-61
  • Подільський: (044) 425-25-25
  • Святошинський: (044) 273-44-55
  • Солом’янський: (044) 207-39-00
  • Шевченківський: (044) 366-58-11.
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