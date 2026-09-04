На думку американського міністра, це все через українські удари по російськиї енергообʼєктах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент після дводенних зустрічей у Північній Кароліні з міністрами фінансів з усього світу заявив, що українські атаки на російську нафтову інфраструктуру є однією з причин глобального енергетичного шоку.

Як пише The New York Times, ці слова прозвучали після того, як Сполучені Штати викликали невдоволення у деяких союзників, які активно підтримують Україну, запросивши міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч країн «Групи двадцяти».

«Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, тому що Україна вирішила завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах і підприємствах із переробки нафти, а це створює підвищувальний тиск на ціни у глобальному масштабі», – сказав Бессент у середу в ефірі Fox News і також згадав «конфлікт в Ірані, який «завершиться».

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Бессент опинився перед складним завданням: він намагається знизити світові ціни на енергоносії, водночас посилюючи економічний тиск на Іран. У четвер ціни на дизельне паливо у США наблизилися до рекордного рівня, тоді як вартість нафти Brent, світового еталонного сорту, піднялася приблизно до $97 за барель.

Більшість американських законодавців вважають Росію агресором у війні проти України. Сенат США за підтримки представників обох партій ухвалив законопроєкт, який зобов'язав би адміністрацію Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Однак Бессент і президент Дональд Трамп обрали більш прихильний до Москви підхід.

У квітні міністра фінансів критикували після того, як тимчасово послабив санкції щодо деяких видів російської нафти, намагаючись знизити світові ціни на енергоносії.

Він також викликав суперечки на саміті G20, провівши двосторонню зустріч із Силуановим. На подібних міжнародних зустрічах раніше американські та інші західні посадовці залишали залу, коли Силуанов звертався до своїх колег у форматі відеоконференції.

У вівторок Бессент захистив рішення зустрітися із Силуановим.

«На жаль, цей жахливий конфлікт між Росією та Україною — якщо сторони не розмовляють, якщо ми не залучені до процесу, то як його можна вирішити? Я знаю, що деяким європейцям це не сподобалося, але я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог» — сказав Бессент.

Відносини Бессента з Україною залишаються складними ще від початку другого президентського терміну Трампа. Тоді міністр фінансів відвідав Україну і вступив у суперечку з президентом Володимиром Зеленським щодо умов угоди про українські корисні копалини.