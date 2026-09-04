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В ГУР розповіли деталі ураження комплексу "Бастіон" у Криму

Також оператори “Group 13” знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

В ГУР розповіли деталі ураження комплексу "Бастіон" у Криму
Ураження цілей у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

У серпні бійці спецпідрозділу ГУР  МО України «Group 13» уразили носій ракет «Циркон» та «Онікс» – береговий ракетний комплекс «Бастіон». 

Про це розповіли у телеграм-каналі розвідки. 

«Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс “бастіон” — носій ракет “циркон” та “онікс”, які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні», – йдеться у повідомленні. 

 

Також оператори «Group 13» знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

  • У ніч проти 3 вересня та напередодні українські військові уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4" поблизу Севастополя.
  • Перед цим уразили місця зберігання і запуску ударних безпілотників, вузол зв’язку та командно-спостережний пункт.
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