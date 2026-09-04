В ГУР розповіли деталі ураження комплексу "Бастіон" у Криму

Також оператори “Group 13” знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

У серпні бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» уразили носій ракет «Циркон» та «Онікс» – береговий ракетний комплекс «Бастіон».

Про це розповіли у телеграм-каналі розвідки.

«Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс “бастіон” — носій ракет “циркон” та “онікс”, які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні», – йдеться у повідомленні.

Також оператори «Group 13» знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.