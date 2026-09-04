В ГУР розповіли деталі ураження комплексу "Бастіон" у Криму

У серпні бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» уразили носій ракет «Циркон» та «Онікс» – береговий ракетний комплекс «Бастіон».
Про це розповіли у телеграм-каналі розвідки.
«Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс “бастіон” — носій ракет “циркон” та “онікс”, які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні», – йдеться у повідомленні.
Також оператори «Group 13» знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.
- У ніч проти 3 вересня та напередодні українські військові уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4" поблизу Севастополя.
- Перед цим уразили місця зберігання і запуску ударних безпілотників, вузол зв’язку та командно-спостережний пункт.