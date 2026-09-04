У Чернігівській області РФ атакувала цивільну інфраструктуру

Всього зафіксували 40 вибухів по області.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Чернігівську область дронами різних типів. Під ударами була цивільна інфраструктура та будинки.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів Чернігівщини. 19 ударів – із застосуванням FPV-дронів у прикордонні.

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У Семенівці внаслідок вибуху FPV-дрона на відкритій території вибило скло у трьох приватних будинках.

У Корюківському районі ударним БпЛА ворог атакував об’єкт цивільної інфраструктури – виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Всього за добу зафіксовано 40 вибухів на території 4 громад області.