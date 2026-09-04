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Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ. Постраждали люди

Серед постраждалих є двоє дітей. 

Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ. Постраждали люди
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Росіяни били ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – двоє дітей.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Печеніги зазнали травм чоловіки 65 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема дівчатка 13 і 9 років. У с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 57-річного чоловіка, а у с. Постольне Золочівської громади – 43-річного чоловіка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 ракети;
  • 2 КАБ;
  • 1 РСЗВ;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 83 БпЛА (тип встановлюється).
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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, теплицю у сел. Золочів та автомобіль у с. Постольне.

В Ізюмському районі пошкоджено ангар у с. Явірське і складська будівля в м. Балаклія. 

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у с. Циркуни і ще одне авто на трасі м. Дергачі. 

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, електромережі в сел. Печеніги.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 232 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 57 290 людей.

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