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Навмисна атака на бізнес-інтереси США: Сибіга прокоментував російський удар по заводу Coca-Cola

Ворог вдарив по підприємству дронами. 

Навмисна атака на бізнес-інтереси США: Сибіга прокоментував російський удар по заводу Coca-Cola
Ілюстративне фото
Фото: orion-intour.com.ua

Російський удар по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області не є поодиноким випадком. Це чергова навмисна атака на американські бізнес-інтереси і частина російської стратегії завдання шкоди економіці США й витіснення американських компаній з міжнародних ринків, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Він закликав Палату представників США ухвалити Закон про запровадження санкцій проти Росії. Над ним працював сенатор Ліндсі Грем, який несподівано помер у липні цього року.

«Лише сила змусить Москву знати своє місце. У зв’язку з цим ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про запровадження санкцій проти Росії», – прокоментував удар Андрій Сибіга. 

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Удару по заводу Coca-Cola в Броварському районі росіяни завдали 3 вересня. Працівники підприємства не постраждали, повідомила компанія в коментарі РБК-Україна

Завод Coca-Cola в Київській області є одним з найбільших європейських підприємств з виробництва безалкогольних напоїв.

Росія не вперше атакує американські підприємства в Україні. 

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