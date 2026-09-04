Навмисна атака на бізнес-інтереси США: Сибіга прокоментував російський удар по заводу Coca-Cola

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Російський удар по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області не є поодиноким випадком. Це чергова навмисна атака на американські бізнес-інтереси і частина російської стратегії завдання шкоди економіці США й витіснення американських компаній з міжнародних ринків, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він закликав Палату представників США ухвалити Закон про запровадження санкцій проти Росії. Над ним працював сенатор Ліндсі Грем, який несподівано помер у липні цього року.

«Лише сила змусить Москву знати своє місце. У зв’язку з цим ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про запровадження санкцій проти Росії», – прокоментував удар Андрій Сибіга.

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Russian strike on the Coca-Cola facility in the Kyiv region was no isolated incident.



It is yet another deliberate attack on American business interests and part of a broader Russian strategy to damage the U.S. economy and squeeze American companies out of international… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2026

Удару по заводу Coca-Cola в Броварському районі росіяни завдали 3 вересня. Працівники підприємства не постраждали, повідомила компанія в коментарі РБК-Україна.

Завод Coca-Cola в Київській області є одним з найбільших європейських підприємств з виробництва безалкогольних напоїв.

Росія не вперше атакує американські підприємства в Україні.