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Уночі росіяни атакували Україну керованою авіаракетою, дронами і «Бандеролями»

Захисники знешкодили 103 зі 121 

Уночі росіяни атакували Україну керованою авіаракетою, дронами і «Бандеролями»
Фото: ЗСУ

У ніч на 4 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну керованою авіаракетою Х-31 і 121 дроном. Близько половини безпілотників були реактивними.

Станом на 9:30, за попередньою інформацією, ППО знешкодила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 «Бандероль», на півночі, півдні, сході та центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили Telegram

Атака триває. 

  • Серед постраждалих міст – Одеса, по якій ворог вдарив рано вранці. Загинула одна людина, ще троє поранені. Удар припав на густонаселений район. 
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