Уночі росіяни атакували Україну керованою авіаракетою, дронами і «Бандеролями»

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У ніч на 4 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну керованою авіаракетою Х-31 і 121 дроном. Близько половини безпілотників були реактивними.

Станом на 9:30, за попередньою інформацією, ППО знешкодила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 «Бандероль», на півночі, півдні, сході та центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили Telegram

Атака триває.