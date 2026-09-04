У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Молоко тарганів та злі багатії: у Швейцарії оголосили лауреатів Шнобелівської премії

Незмінний девіз нагороди: "Дослідження, які спершу змушують сміятися, а потім замислитися".

Молоко тарганів та злі багатії: у Швейцарії оголосили лауреатів Шнобелівської премії
Шнобелівська премія-2026
Фото: NPR

У Цюриху відбулася церемонія оголошення переможців Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize) - сатиричної нагороди, яку присуджують кумедним дослідженням у різних сферах людського життя.

Як нагадує The Guardian, лауреати, так само як і на Нобелівській премії, отримують гроші і можливість провести лекцію для громадськості. От тільки ці призи відповідають жартівливому духу нагороди: чек на 10 трильйонів зімбабвійських доларів, які через гіперінфляцію практично нічого не варті, а "лекція 24/7" змушує описати свою роботу за 24 секунди і у 7 словах.

Цьогоріч премію з економіки отримали вчені, які довели, що багаті люди більш хамовито поводяться за кермом на перехрестях і частіше схильні відібрати цукерку у дитини, ніж ті, хто має середній дохід. 

Реклама

Приз у галузі біомеханіки дістався за роботу з визначення поцілунку як "неагоністичного орально-орального контакту з деяким рухом губ без передачі їжі". Шнобелівка за фізику присуджена за конструкцію пісуару, в якому мінімізовано ризик себе обляпати.

Премія миру дісталася дослідникам того, як людям легше дружити з тими, з ким вони мають спільний об'єкт ненависті. У галузі біології відзначено вчених, які наступали на різні частини тіла змії і вивчали, у якому випадку вона більш схильна почати кусатися - виявилося, що найбільше плазуну не подобається тиск на голову.

Шнобелівська премія у галузі хімії присуджена за відкриття, що "молоко" живородних тарганів утричі корисніше за складом поживних речовин, ніж коров'яче. 

Також особливі відзнаки отримали вчені, які з'ясували, що батьки вважають приємним запах своїх дітей-немовлят і неприємним - дітей-підлітків, виміряли аеродинаміку під час того, як людина сякається, а також почали застосовувати хоботки комарів для 3D-друку. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies