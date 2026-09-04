Молоко тарганів та злі багатії: у Швейцарії оголосили лауреатів Шнобелівської премії

У Цюриху відбулася церемонія оголошення переможців Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize) - сатиричної нагороди, яку присуджують кумедним дослідженням у різних сферах людського життя.

Як нагадує The Guardian, лауреати, так само як і на Нобелівській премії, отримують гроші і можливість провести лекцію для громадськості. От тільки ці призи відповідають жартівливому духу нагороди: чек на 10 трильйонів зімбабвійських доларів, які через гіперінфляцію практично нічого не варті, а "лекція 24/7" змушує описати свою роботу за 24 секунди і у 7 словах.

Цьогоріч премію з економіки отримали вчені, які довели, що багаті люди більш хамовито поводяться за кермом на перехрестях і частіше схильні відібрати цукерку у дитини, ніж ті, хто має середній дохід.

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Приз у галузі біомеханіки дістався за роботу з визначення поцілунку як "неагоністичного орально-орального контакту з деяким рухом губ без передачі їжі". Шнобелівка за фізику присуджена за конструкцію пісуару, в якому мінімізовано ризик себе обляпати.

Премія миру дісталася дослідникам того, як людям легше дружити з тими, з ким вони мають спільний об'єкт ненависті. У галузі біології відзначено вчених, які наступали на різні частини тіла змії і вивчали, у якому випадку вона більш схильна почати кусатися - виявилося, що найбільше плазуну не подобається тиск на голову.

Шнобелівська премія у галузі хімії присуджена за відкриття, що "молоко" живородних тарганів утричі корисніше за складом поживних речовин, ніж коров'яче.

Також особливі відзнаки отримали вчені, які з'ясували, що батьки вважають приємним запах своїх дітей-немовлят і неприємним - дітей-підлітків, виміряли аеродинаміку під час того, як людина сякається, а також почали застосовувати хоботки комарів для 3D-друку.