Трамп відмовився підтримувати Британію у потенційному конфлікті з Аргентиною за Фолклендські острови

Президент ображений на Лондон через відмову брати участь у війні з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заперечив допомогу Сполученому Королівству у випадку нового воєнного конфлікту з Аргентиною щодо суверенітету над Фолклендськими островами.

Як пише BBC, республіканець поскаржився, що Британія не надала допомогу США у війні з Іраном, хоча велику частку нафти отримує саме через Ормузьку протоку. Трамп нібито звертався до колишнього прем'єра Кіра Стармера із запитом про "хоча б декілька кораблів" і отримав відмову.

Водночас господар Білого дому пригадав 74-денну війну у 1982 році за Фолкленди і відзначив, що британські війська "діяли сильно і відібрали їх назад, але це було вже надто давно".

Трамп використовує питання територіальної суперечки між Лондоном та Буенос-Айресом як засіб тиску на союзників з НАТО. Вашингтон упродовж років де-факто визнавав британську адміністрацію на островах, але республіканець вже підтвердив, що може будь-якої миті переглянути цю позицію саме через образу щодо війни з Іраном.