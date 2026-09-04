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Трамп знайшов заміну Дену Дрісколлу на посаді міністра армії

Підвищення отримає колишній співробітник Білого дому.

Трамп знайшов заміну Дену Дрісколлу на посаді міністра армії
Пентагон
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив, що посаду міністра армії у підпорядкуванні очільнику Пентагону Піт Геґсету посяде голова армійського корпусу інженерів Адам Телле.

Як пише Associated Press, новий член уряд відомий тим, що понад два десятиліття працював у команді різних республіканських сенаторів, а під час першого президентського терміну Трампа навіть входив до апарату Білого дому і був посланцем глави держави у Сенаті.

Міністр війни Піт Геґсет поквапився привітати Телле з призначенням, назвавши його сильним, розумним та великим патріотом. Це лише посилило переконання, що колишній голова департаменту армії Ден Дрісколл залишив посаду саме через конфлікт з Геґсетом.

  • Дрісколл наприкінці 2025 року був активно залучений до питання врегулювання російсько-української війни. Однак саме з подачі Геґсета його було відсторонено від переговорів.
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