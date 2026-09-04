Трамп знайшов заміну Дену Дрісколлу на посаді міністра армії

Президент США Дональд Трамп оголосив, що посаду міністра армії у підпорядкуванні очільнику Пентагону Піт Геґсету посяде голова армійського корпусу інженерів Адам Телле.

Як пише Associated Press, новий член уряд відомий тим, що понад два десятиліття працював у команді різних республіканських сенаторів, а під час першого президентського терміну Трампа навіть входив до апарату Білого дому і був посланцем глави держави у Сенаті.

Міністр війни Піт Геґсет поквапився привітати Телле з призначенням, назвавши його сильним, розумним та великим патріотом. Це лише посилило переконання, що колишній голова департаменту армії Ден Дрісколл залишив посаду саме через конфлікт з Геґсетом.