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На Сумщині за добу зафіксували 60 обстрілів: є поранені

Внаслідок ворожих атак травмовані дві жінки.

На Сумщині за добу зафіксували 60 обстрілів: є поранені
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Сумській області за добу внаслідок російських атак постраждали дві цивільні жінки. Війська РФ обстріляли 21 населений пункт у восьми громадах.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Середино-Будській громаді російський дрон влучив у житловий будинок. Травм зазнала 42-річна жінка. В Есманьській громаді внаслідок удару російського безпілотника поранена 45-річна жінка.

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Загалом від ранку 3 до ранку 4 вересня російські військові здійснили 60 обстрілів території Сумщини. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Юнаківська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади. Росіяни застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони та інші БпЛА, а також керовані авіаційні бомби.

Через обстріли пошкоджені цивільні об’єкти. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу. У Сумській громаді постраждали приватні будинки, нежитлові приміщення та автомобіль.

У Великописарівській громаді зруйновано приватний будинок. У Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинки, ще один приватний будинок зруйновано.

Повітряна тривога в області протягом доби сумарно тривала 16 годин 32 хвилини.

  • Окремо в ОВА повідомили про наслідки попередніх російських обстрілів. У Середино-Будській, Свеській, Шалигинській та Есманьській громадах пошкоджені житлові будинки й інше майно. У Середино-Будській та Свеській громадах також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
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