У серпні ППО знищила понад 4600 повітряних цілей

Знешкодили за цей час понад 50000 БпЛА тактичного рівня.

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У серпні Сили оборони знищили понад 4600 повітряних цілей. Крім того, знешкодили понад 50000 БпЛА тактичного рівня.

Про це інформують Повітряні сили.

Загалом знищили:

25 крилатих ракет Х-101;

1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";

8 крилатих ракет "Калібр";

21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

4 крилатих ракет "Іскандер-К";

5 протикорабельних ракет "Онікс";

101 S8000 "Бандероль”;

1876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1460 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1031 розвідувальний БпЛА;

820 БпЛА "Lancet".

Авіація Повітряних Сил впродовж серпня здійснила понад 1900 літаковильотів, зокрема понад 1400 – на винищувальне авіаційне прикриття, а близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.