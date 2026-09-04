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У серпні ППО знищила понад 4600 повітряних цілей

Знешкодили за цей час понад 50000 БпЛА тактичного рівня. 

У серпні ППО знищила понад 4600 повітряних цілей
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

У серпні Сили оборони знищили понад 4600 повітряних цілей. Крім того, знешкодили понад 50000 БпЛА тактичного рівня.

Про це інформують Повітряні сили. 

Загалом знищили: 

  • 25 крилатих ракет Х-101;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 4 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 5 протикорабельних ракет "Онікс";
  • 101 S8000 "Бандероль”;
  • 1876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 1460 ударних БпЛА типу Shahed-238;
  • 1031 розвідувальний БпЛА;
  • 820 БпЛА "Lancet".

Авіація Повітряних Сил впродовж серпня здійснила понад 1900 літаковильотів, зокрема понад 1400 – на винищувальне авіаційне прикриття, а близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

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