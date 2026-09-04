У серпні ППО знищила понад 4600 повітряних цілей

У серпні Сили оборони знищили понад 4600 повітряних цілей. Крім того, знешкодили понад 50000 БпЛА тактичного рівня.
Про це інформують Повітряні сили.
Загалом знищили:
- 25 крилатих ракет Х-101;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 4 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 5 протикорабельних ракет "Онікс";
- 101 S8000 "Бандероль”;
- 1876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 1460 ударних БпЛА типу Shahed-238;
- 1031 розвідувальний БпЛА;
- 820 БпЛА "Lancet".
Авіація Повітряних Сил впродовж серпня здійснила понад 1900 літаковильотів, зокрема понад 1400 – на винищувальне авіаційне прикриття, а близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
- Упродовж липня Сили оборони України знищили понад 5 300 повітряних цілей. Крім того, військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.