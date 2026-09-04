У Харкові подружжя підозрюють у роботі на РФ: щоб «зливати» інформацію, чоловік мобілізувався

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала у Харкові подружжя, яке підозрюють у роботі на РФ.

Як розповіли у СБУ, один із затриманих – місцевий мобілізований до бригади Тероборони ЗСУ, який зливав інформацію противнику «зсередини».

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Росіяни залучили харків’янина до співпраці через його сусіда – професора харківського університету, якого СБУ викрила у березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з’єднання.

Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на гугл-карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони.

Згодом до співпраці з ворогом залучив свою безробітну дружину, яка спочатку обходила місто, щоб виявити пункти базування українських військ і передати йому розвіддані. У подальшому жінка напряму «звітувала» куратору з РФ.

Наступним агентурним завданням для її чоловіка було пройти підготовку на оператора безпілотних систем та «злити» російській спецслужбі матеріали, отримані в процесі навчання. Після закінчення курсів військовий сподівався отримати службове підвищення в підрозділах БпЛА для розширення діапазону шпигунської діяльності на користь країни-агресора.

Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох: чоловіка «на гарячому» під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання.

Фото: СБУ Затримана підозрювана

При обшуках у них вилучили 12 смартфонів, 4 ноутбуки і 2 планшети, які вони постійно змінювали для законспірованого зв’язку з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Обоє перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.