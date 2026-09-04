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На Одещині водій наїхав на 2,5-річного хлопчика та покинув місце ДТП

За попередньою інформацією, це водій РТЦК та СП.

На Одещині водій наїхав на 2,5-річного хлопчика та покинув місце ДТП
ДТП на Одещині
Фото: Поліція Одеської області

У селі Балтської громади Одеської області водій наїхав автомобілем на дворічного хлопчика. Після ДТП водій залишив місце події.

Про повідомила поліція Одеської області. За попередніми даними, це працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення.

Дитина стояла на дорозі разом із батьком, а потім відійшла від нього. У цей момент на хлопчика наїхав автомобіль. Дитина дістала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини аварії та розшукують водія. На місці працювала слідчо-оперативна група. Слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, а також за залишення в небезпеці.

Фото: Поліція Одеської області

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