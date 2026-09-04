​У Броварах після атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві: погіршився стан якості повітря (оновлено)

У Броварах Київської області внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомив в Telegram міський голова Ігор Сапожко.

За його словами, інформації про постраждалих наразі немає.

Мешканців Броварів закликали не відчиняти вікна. Через пожежу дим поширюється містом. Також Сапожко зауважив, що на території громади можуть залишатися уламки збитих російських повітряних цілей.

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Мешканців закликають не наближатися до підозрілих знахідок і в жодному разі не торкатися їх. Не можна переміщувати уламки, намагатися їх розібрати або самостійно знешкодити.

Який стан якості повітря у Броварах?

Станом на 4 вересня у Броварах фіксують тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це повідомляє КОВА. За даними цілодобового моніторингу, основним забруднювачем у помірній концентрації є дрібнодисперсний пил, який може спричиняти дискомфорт під час дихання у чутливих людей.

До нормалізації ситуації мешканцям радять зачинити вікна, по можливості обмежити тривале перебування на вулиці та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря рекомендують увімкнути його на максимальну потужність.

Водночас рівень гамма-випромінювання на Київщині залишається в межах природного фону.