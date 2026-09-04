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Через російські обстріли знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Знеструмлення зафіксували в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Через російські обстріли знеструмлені споживачі у чотирьох областях
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. 

Про це повідомили в Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла.

Водночас споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. В Укренерго закликали за можливості переносити активне використання електроенергії на денні години, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. 

Також споживачів просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 18:00 до 22:00.

Що відомо про нічний обстріл?

  • Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона збила і подавила 135 цілей. 
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях. 
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