Через російські обстріли знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Унаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.
Про це повідомили в Укренерго.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла.
Водночас споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. В Укренерго закликали за можливості переносити активне використання електроенергії на денні години, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.
Також споживачів просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 18:00 до 22:00.
Що відомо про нічний обстріл?
- Вночі росіяни тероризували Україну різними типами дронів – "Шахедами", "Бандеролями", "Герберами" та "Пародіями". Більше ніж половина "Шахедів" були реактивними.
- Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона збила і подавила 135 цілей.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.