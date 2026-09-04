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Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині

Прориву української оборони на цій ділянці не було, кажуть військові.

Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
Храпівщина – під контролем ЗСУ
Фото: Скриншот з відео "Маґури"

Російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині. У 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" заявили, що прориву української оборони на цій ділянці не було.

Про це військові повідомили у Telegram.

47 ОМБр також оприлюднила відеозвернення заступника командира 1-го механізованого батальйону з позивним "Прапор", який повідомив про ситуацію на відповідній ділянці фронту.

"Я особисто перебуваю в населеному пункті Храпівщині і особисто перевірив позиції військових. Хлопці тримають визначені ділянки фронту, а "рускких одноразок" я тут не зустрів", – розповів "Прапор".

У бригаді закликали не довіряти повідомленням російських пропагандистських каналів та критично ставитися до інформації, яка може бути частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій.

  • Раніше російські пропагандисти  повідомляли про "захоплення" Козачої Лопані на Харківщині. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою.
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