Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині

Прориву української оборони на цій ділянці не було, кажуть військові.

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Російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині. У 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" заявили, що прориву української оборони на цій ділянці не було.

Про це військові повідомили у Telegram.

47 ОМБр також оприлюднила відеозвернення заступника командира 1-го механізованого батальйону з позивним "Прапор", який повідомив про ситуацію на відповідній ділянці фронту.

"Я особисто перебуваю в населеному пункті Храпівщині і особисто перевірив позиції військових. Хлопці тримають визначені ділянки фронту, а "рускких одноразок" я тут не зустрів", – розповів "Прапор".

У бригаді закликали не довіряти повідомленням російських пропагандистських каналів та критично ставитися до інформації, яка може бути частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій.