Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту (оновлено)

Постраждала 25-річна дівчина, її доправили до лікарні.

У Херсоні росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: pershij.com.ua

У Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.

Раніше – близько 09:00  – російські військові вже били по цьому району. Внаслідок атаки 54-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію. Після надання медичної допомоги потерпілому призначили амбулаторне лікування.

Оновлення. Станом на 11:30 відомо про ще одну поранену херсонку. Близько 11:40 російський дрон атакував 61-річну жінку в Корабельному районі Херсона, пише ХОВА.

У неї діагностували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies