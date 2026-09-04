У Херсоні росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту (оновлено)

Постраждала 25-річна дівчина, її доправили до лікарні.

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У Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.

Раніше – близько 09:00 – російські військові вже били по цьому району. Внаслідок атаки 54-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію. Після надання медичної допомоги потерпілому призначили амбулаторне лікування.

Оновлення. Станом на 11:30 відомо про ще одну поранену херсонку. Близько 11:40 російський дрон атакував 61-річну жінку в Корабельному районі Херсона, пише ХОВА.

У неї діагностували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.