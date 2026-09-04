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На українських АЗС зросли ціни на бензин та дизель

Ціни на 95 бензин коливаються від 79,90 до 85,90. 

На українських АЗС зросли ціни на бензин та дизель
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

Сьогодні, 4 вересня, на більшості українських АЗС зросли ціни на бензин та дизель.

Про це пише РБК-Україна

Мережа OKKO підвищила вартість усіх видів бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л. На станціях SOCAR бензин та дизель також подорожчали на 1,00 грн/л. Зокрема, преміальний ДП NANO Extro вже коштує 99,90 грн за літр, а у мережі WOG цінники у п'ятницю лишилися на рівні попереднього дня.

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Державна "Укрнафта" в межах акції здешевила брендовий бензин на 3,00 грн/л, зрівнявши його за вартістю зі звичайним А-95. Ціна - 79,90 грн/л.

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Pulls: 98,90 грн
  • ДП Євро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн.

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Mustang: 98,90 грн
  • ДП Євро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн.

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн.

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн.
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