ДБР заперечило передачу «російській стороні» даних затриманих після стрілянини з ГУР співробітників СБУ

Держбюро розслідувань заперечило передачу російській стороні даних про співробітників СБУ. В оприлюдненому 4 вересня пресрелізі йдеться, що ДБР не передавало будь-яких даних співробітників українських спецслужб «представникам російської сторони», а директор Олексій Сухачов не давав такої вказівки.

Вранці колишній народний депутат Ігор Мосійчук, який нині є автором телеграм-каналу на більш ніж пів мільйона підписників, опублікував імена й інші дані співробітників 5 управління ДКР СБУ, затриманих після перестрілки з ГУР на Русанівці. Мосійчук перебуває під санкціями РНБО за поширення проросійської пропаганди.

Блогер Ігор Лаченко заявив, що запит на інформацію про цих людей нібито робив співробітник ДБР за наказом директора Олексія Сухачова.

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«Заявляємо: Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні. Поширення бездоказових та недостовірних звинувачень є цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань та безпосередньо його керівництва», – заявили в бюро.

За фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють джерело отримання та поширення зазначеної інформації, а також усі обставини її оприлюднення.

Про що йдеться?

2 вересня в Дніпровському районі Києва відбулася сутичка між представниками Головного управління розвідки і СБУ. Підрозділ РДК, що перебуває в підпорядкуванні ГУР, заявив про зникнення заступника командира. Зрештою з'ясувалося, що Степана Каплунова затримала СБУ. Сам Каплунов в інтерв’ю Radio NV сказав, що після викрадення 23 серпня його протягом дев’яти днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його активно допитували.

СБУ 3 вересня повідомила, що оперативним шляхом отримала інформацію про підготовку вбивства на замовлення ФСБ. Спецслужба стверджує, що «було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну».

СБУ стверджує, що затриманий визнав контакти з ФСБ і співпрацював зі слідством, тож до нього нього не було застосовано запобіжний захід.

«У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини», – йшлося в повідомленні.

ГУР 3 вересня повідомило, що для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду.

Того ж дня президент повідомив, що звільнять заступників керівників ГУР та СБУ. Розслідуванням справи займається ДБР. Генпрокурор вчора сказав, що підозри отримали по одному представнику кожної структури.