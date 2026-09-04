Сили оборони уразили місця запуску дронів, командні пункти та засоби розвідки росіян

Удари були по цілях як на окупованих територіях України, так і в Росії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ на окупованих територіях України та в Росії. Удари завдали 3 вересня та в ніч проти 4 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Федорівці Донецької області українські військові вдарили по командному пункту, а в Петрівці Харківської області – по командно-спостережному пункту росіян.

У Брянській області РФ, у районі Бобрика, поцілили по радіолокаційній станції. В окупованому Криму під удар потрапили пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" у Суворовому та Рисовому.

Крім того, в Густомої Курської області РФ уражено ретранслятор MESH-мереж противника. У Ровеньках Луганської області українські сили вдарили по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Попередні ураження російських цілей Силами оборони

У Севастополі українські військові уразили швидкісний десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють;

поблизу Севастополя – російський комплекс РЕБ "Красуха-4", призначений для придушення радіолокаційних систем та засобів зв’язку;

у районі Мар'їного в окупованому Криму – пункт управління БпЛА;

у Желанному на Донеччині – склад безпілотників;

біля Іловайська – склад боєприпасів;