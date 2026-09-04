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Сили оборони уразили місця запуску дронів, командні пункти та засоби розвідки росіян

Удари були по цілях як на окупованих територіях України, так і в Росії.

Сили оборони уразили місця запуску дронів, командні пункти та засоби розвідки росіян
Сили оборони уразили місця запуску дронів
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ на окупованих територіях України та в Росії. Удари завдали 3 вересня та в ніч проти 4 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Федорівці Донецької області українські військові вдарили по командному пункту, а в Петрівці Харківської області – по командно-спостережному пункту росіян.

У Брянській області РФ, у районі Бобрика, поцілили по радіолокаційній станції. В окупованому Криму під удар потрапили пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" у Суворовому та Рисовому.

Крім того, в Густомої Курської області РФ уражено ретранслятор MESH-мереж противника. У Ровеньках Луганської області українські сили вдарили по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Попередні ураження російських цілей Силами оборони

  • поблизу Севастополя – російський комплекс РЕБ "Красуха-4", призначений для придушення радіолокаційних систем та засобів зв’язку;
  • у районі Мар'їного в окупованому Криму – пункт управління БпЛА;
  • у Желанному на Донеччині – склад безпілотників;
  • біля Іловайська – склад боєприпасів;
  • на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області – військові об’єкти противника;
  • у районі Вишневого Запорізької області 1 вересня ударні безпілотники влучили в антену та апаратну станцію російської радіолокаційної станції "Каста". Її вартість – від 60 мільйонів доларів.
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