Сили оборони уразили місця запуску дронів, командні пункти та засоби розвідки росіян

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ на окупованих територіях України та в Росії. Удари завдали 3 вересня та в ніч проти 4 вересня.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Федорівці Донецької області українські військові вдарили по командному пункту, а в Петрівці Харківської області – по командно-спостережному пункту росіян.
У Брянській області РФ, у районі Бобрика, поцілили по радіолокаційній станції. В окупованому Криму під удар потрапили пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" у Суворовому та Рисовому.
Крім того, в Густомої Курської області РФ уражено ретранслятор MESH-мереж противника. У Ровеньках Луганської області українські сили вдарили по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.
У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.
Попередні ураження російських цілей Силами оборони
- У Севастополі українські військові уразили швидкісний десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють;
- поблизу Севастополя – російський комплекс РЕБ "Красуха-4", призначений для придушення радіолокаційних систем та засобів зв’язку;
- у районі Мар'їного в окупованому Криму – пункт управління БпЛА;
- у Желанному на Донеччині – склад безпілотників;
- біля Іловайська – склад боєприпасів;
- на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області – військові об’єкти противника;
- у районі Вишневого Запорізької області 1 вересня ударні безпілотники влучили в антену та апаратну станцію російської радіолокаційної станції "Каста". Її вартість – від 60 мільйонів доларів.