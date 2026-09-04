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Defense Tech

Рік роботи DOT-Chain Defence. У Києві показали, як працює онлайн-магазин зброї

Локацію встановленої інсталяції не розголошують з міркувань безпеки, але зазначають, що знайти її не складно.

Рік роботи DOT-Chain Defence. У Києві показали, як працює онлайн-магазин зброї
Фото: DOT-Chain Defence

У Києві розмістили інтерактивну інсталяцію до річниці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence, де військові можуть замовляти дрони та іншу техніку.

“Тепер цей досвід можна пройти не лише військовим. В інтерактивній інсталяції відвідувачі можуть самостійно обрати засіб, «оформити» його замовлення, переглянути відео його роботи та побачити частину дронів, яку військові замовляють через DOT-Chain Defence”, – повідомили в команді онлайн-маркету.

Фото: DOT-Chain Defence

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Фото: DOT-Chain Defence

Фото: DOT-Chain Defence

Локацію не розголошують з міркувань безпеки, але зазначають, що знайти її не складно.

Крім того, до річниці роботи платформи випустили «Карти Незалежності» – ексклюзивну колоду із найпопулярнішими засобами, які військові замовляють у DOT-Chain Defence. Їх можна придбати за донат у «Залізній крамниці». Кошти підуть на закупівлю дронів для Сил оборони.

Фото: DOT-Chain Defence

Рік тому DOT-Chain Defence запустила Агенція оборонних закупівель ДОТ. У пілотному проєкті взяли участь 12 підрозділів. Сьогодні, за даними команди, платформою користуються понад 500. На закритій платформі вони самі за кошти бригади можуть обирати необхідні засоби відповідно до бойових завдань та доступних пропозицій виробників.

Всього за цей рік через систему вдалося поставити військовим понад 1,2 млн засобів. На платформі представлені майже 1 200 засобів від 300 виробників. Це FPV-дрони, дрони на оптоволокні, бомбери, перехоплювачі, НРК, засоби РЕБ та боєприпаси до безпілотних систем.

Середній термін доставки засобів – дев’ять днів, зазначають у команді DOT-Chain Defence.

У липні на DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів».

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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