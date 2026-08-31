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Defense Tech

Федерація технологічного спорту та F-Drones вперше у світі провели дистанційні перегони безпілотників

Під час змагань БпЛА фізично перебували на полігоні в одній області, а пілоти — в іншій, за сотні кілометрів від траси

Федерація технологічного спорту та F-Drones вперше у світі провели дистанційні перегони безпілотників
Переможці змагань
Фото: F-Drones-UA

В Україні відбулися перші у світі змагання з дистанційного керування дронами – дрон-рейсингу, коли дрони перебували на відстані у сотні кілометрів від операторів. Такий формат сприятиме підготовці нового покоління фахівців у сфері дронових технологій. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії F-Drones, яка виступила організатором змагань разом з Федерацією технологічного спорту України. 

«Головна особливість дистанційного змагання полягала в тому, що БпЛА фізично перебували на полігоні в одній області, а пілоти — в іншій, за сотні кілометрів від траси. Вони керували дронами в режимі реального часу за допомогою технології дистанційного керування F-Drones», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, пілоти змагалися у двох форматах: класичній офлайн-гонці та Time Attack із дистанційним керуванням. 

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«Ми побудували трасу, привезли свої розробки й забезпечили технічну частину обох змагань. В офлайн-гонці перше місце взяв RetryWin (Владислав Ляшевич, команда Icopter) на нашому F7. Топ-11 пілотів перейшли до дистанційного формату. Переможцем в дистанційних змаганнях став Альохін Едуард «RSZM» (команда iCopterFPV). Він пройшов трасу віддалено з першої спроби за 40 секунд. Наймолодшому учаснику було 12 років», - розповідають у F-Drones.

Учасник змагань
Фото: F-Drones-UA
Учасник змагань

Організатори очікують, що новий формат змагань сприятиме залученню молоді та підготовці операторів дронів нового покоління.

«Для нас це ще один крок у розвитку технологічного спорту: новий формат змагань, нові сценарії для пілотів і можливість залучати до дронових технологій молодь ще на етапі навчання та спорту. Саме з таких форматів і формується наступне покоління операторів, інженерів і розробників. Тепер є що масштабувати далі», - наголошують у F-Drones.

Як повідомлялося, український виробник безпілотників F-Drones першим отримав дозвіл на експорт 2000 готових дронів для Пентагону, а також планує запустити ліцензійне виробництво дронів в американському штаті Огайо, де працюватимуть 300 людей.

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Також повідомлялося, що F-Drones розширює лінійку своїх продуктів. Зокрема, нещодавно компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle strike і оновлений перехоплювач реактивних шахедів LITAVR+.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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