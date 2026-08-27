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SpaceX збудує у США найбільший ракетний комплекс вартістю 100 мільярдів доларів

Будівництво розпочнеться в 2027 році і триватиме до 2029.

SpaceX збудує у США найбільший ракетний комплекс вартістю 100 мільярдів доларів
Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту
Фото: EPA/UPG

 Компанія SpaceX оголосила про плани будівництва свого найбільшого на сьогодні комплексу для запуску ракет у південній Луїзіані в США вартістю 100 мільярдів доларів. Це буде база для запуску космічних кораблів Starship та супутників зі штучним інтелектом компанії.

Про це пише Reuters.

Ділянка площею 50 585 гектарів на острові Пекан отримала назву Starbase Louisiana. 

Будівництво розпочнеться 2027 року, а перший запуск Starship відбудеться у 2029 році

SpaceX заявила, що майданчик у Луїзіані додасть понад 3000 робочих місць до регіону. 

Стартовий майданчик, який стане четвертим для SpaceX у США,  у більшому масштабі повторить розширену зону розташування ракетного кампусу SpaceX у Південному Техасі, де розташований перший ракетний кампус Starbase. Однак у Луїзіані не буде виробничих потужностей для ракет.

  • SpaceX погодилась скасувати обмеження для польських користувачів Starlink. Польщу залишать у спільному європейському регіоні роботи Starlink Roam.
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