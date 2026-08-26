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OpenAI заблокувала російську мережу, яка використовувала ChatGPT для дезінформації

Оператори з Росії створювали публікації та коментарі в соцмережах.

OpenAI заблокувала російську мережу, яка використовувала ChatGPT для дезінформації
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

OpenAI заблокувала російську мережу, учасники якої залучали ChatGPT до інформаційної кампанії в соцмережах. За допомогою штучного інтелекту вони створювали контент, який просував пропагандистські наративи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Оператори мережі, які перебували в Росії, використовували ChatGPT для підготовки публікацій і коментарів у Substack, Telegram, X, Facebook та LinkedIn. Створений контент мав, зокрема, підсилювати репутацію так званого "Міжнародного інституту Берка" (IBI).

Ця структура позиціонувала себе як експертна спільнота. Її сайт наповнювали матеріалами, які часто брали з реальних академічних досліджень, однак супроводжували неправдивими посиланнями або вказували некоректне авторство. Через такий підхід створювалося враження, що IBI є незалежним та авторитетним джерелом. Насправді ж через ресурс поширювали недостовірні повідомлення, які подавали Росію у вигідному для Кремля світлі.

У ЦПД наголошують, що цей випадок демонструє новий рівень використання штучного інтелекту в інформаційних операціях: його можуть застосовувати не лише для безпосереднього створення пропагандистських матеріалів, а й для формування видимості авторитетності.

  • Ворожі Telegram-канали продовжують поширювати фейки про "мобілізацію жінок в Україні". Російська пропаганда вкотре використовує публікації західних медіа для поширення маніпулятивних тверджень.
  • Також з нових вигадок, які активно тиражують пропагандисти, – "продаж Україною західної зброї терористам". У ЦПД зазначають, що таким чином Росія намагається посіяти сумніви у західних суспільствах щодо подальшої військової допомоги Україні та сформувати викривлене уявлення про використання переданого озброєння. 
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