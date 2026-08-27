Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаТехнології

Apple анонсувала перший захід з новим гендиректором

Джон Тернус прийме естафету у Тіма Кука.

Apple анонсувала перший захід з новим гендиректором
Фото: hightech.fm

Компанія Apple визначила дату своєї традиційної осінньої презентації нових продуктів - захід під назвою Surprise and Shine відбудеться 9 вересня у Театрі Стіва Джобса в штаб-квартирі "яблучників" у Купертіно.

Це буде перше розкриття нової лінійки пристроїв, яким керуватиме новий генеральний директор Джон Тернус. Зміна CEO офіційно відбудеться 1 вересня. 

Очікується, що Тернусу буде відведена історична роль презентувати перший в історії Apple складений смартфон, який отримає назву iPhone Ultra або iPhone Fold. Також мають оголосити характеристики та ціни iPhone 18 Pro, а от стандартний iPhone 18, за чутками, можуть перенести на початок наступного року.

Через кризу оперативної пам'яті нова лінійка пристроїв від Apple, ймовірно, стане дорожчою за попередників.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies