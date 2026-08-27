Apple анонсувала перший захід з новим гендиректором

Компанія Apple визначила дату своєї традиційної осінньої презентації нових продуктів - захід під назвою Surprise and Shine відбудеться 9 вересня у Театрі Стіва Джобса в штаб-квартирі "яблучників" у Купертіно.

Це буде перше розкриття нової лінійки пристроїв, яким керуватиме новий генеральний директор Джон Тернус. Зміна CEO офіційно відбудеться 1 вересня.

Очікується, що Тернусу буде відведена історична роль презентувати перший в історії Apple складений смартфон, який отримає назву iPhone Ultra або iPhone Fold. Також мають оголосити характеристики та ціни iPhone 18 Pro, а от стандартний iPhone 18, за чутками, можуть перенести на початок наступного року.

Через кризу оперативної пам'яті нова лінійка пристроїв від Apple, ймовірно, стане дорожчою за попередників.