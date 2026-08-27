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Defense Tech

В Україні розробили систему дистанційного керування автомобілями. Як вона працює

Комплекс вже використовують три підрозділи Сил оборони

В Україні розробили систему дистанційного керування автомобілями. Як вона працює
Фото: dronefightgroup.com

Українська компанія Drone Fight Group розробила систему дистанційного керування автомобілями «Кабан», яка дає змогу перетворювати звичайні транспортні засоби на безпілотні. Про це виробник розповів виданню Defender Media.

За словами розробників, «Кабан» можна встановлювати на різні моделі автомобілів без втручання в їхню конструкцію. Система підтримує як дистанційне, так і ручне керування, між якими можна перемикатися.

У компанії зазначають, що автомобілі, обладнані системою, можуть використовуватися для евакуації, доставки вантажів, забезпечення позицій та виконання інших логістичних завдань на фронті. Головна мета розробки – зменшити кількість ситуацій, у яких військовослужбовці мають особисто перебувати на найбільш небезпечних ділянках маршрутів.

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дистанційне управління авто
дистанційне управління авто

Систему можуть встановлювати як на броньовану техніку, так і на легкові автомобілі.

Для навігації оператор використовує цифрову карту, на якій можна прокладати маршрути та встановлювати мітки. У разі GPS-спуфінгу передбачена можливість вручну коригувати навігацію. Також система прогнозує траєкторію руху автомобіля. Якщо зв’язок із машиною втрачено, «Кабан» може автоматично зупинити транспортний засіб.

«Основним каналом зв’язку комплексу є Starlink. Крім того, система підтримує аналогову передачу відео та радіокерування. За необхідності автомобіль можна обладнати тепловізійними камерами», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними розробника, «Кабан» також забезпечує двосторонній аудіозв’язок і дозволяє дистанційно керувати світловими приладами, інфрачервоною підсвіткою та прожекторами. Комплекс може отримувати інформацію з бортового комп’ютера автомобіля. Серед додаткових можливостей розробники називають встановлення сіткометів та платформ для запуску дронів.

Систему вже передали трьом підрозділам Сил оборони України: 3-му армійському корпусу, 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» та 49-й бригаді ЗСУ. 

«Кабан» розробляється за підтримки кластера Brave1. Комплекс пройшов бойові випробування та має ряд успішних бойових операцій. Наразі розробники продовжують його вдосконалювати, враховуючи досвід використання системи військовими підрозділами.

  • У липні стало відомо, що Національна гвардія України випробує нові можливості для безпілотної логістики від німецької компанії Quantum Systems - мова про роботизовані вантажівки Zetros із комплексами автономії і наземні роботизовані комплекси Mandrill.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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