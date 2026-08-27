В Україні розробили систему дистанційного керування автомобілями. Як вона працює

Українська компанія Drone Fight Group розробила систему дистанційного керування автомобілями «Кабан», яка дає змогу перетворювати звичайні транспортні засоби на безпілотні. Про це виробник розповів виданню Defender Media.

За словами розробників, «Кабан» можна встановлювати на різні моделі автомобілів без втручання в їхню конструкцію. Система підтримує як дистанційне, так і ручне керування, між якими можна перемикатися.

У компанії зазначають, що автомобілі, обладнані системою, можуть використовуватися для евакуації, доставки вантажів, забезпечення позицій та виконання інших логістичних завдань на фронті. Головна мета розробки – зменшити кількість ситуацій, у яких військовослужбовці мають особисто перебувати на найбільш небезпечних ділянках маршрутів.

Реклама

дистанційне управління авто

Систему можуть встановлювати як на броньовану техніку, так і на легкові автомобілі.

Для навігації оператор використовує цифрову карту, на якій можна прокладати маршрути та встановлювати мітки. У разі GPS-спуфінгу передбачена можливість вручну коригувати навігацію. Також система прогнозує траєкторію руху автомобіля. Якщо зв’язок із машиною втрачено, «Кабан» може автоматично зупинити транспортний засіб.

«Основним каналом зв’язку комплексу є Starlink. Крім того, система підтримує аналогову передачу відео та радіокерування. За необхідності автомобіль можна обладнати тепловізійними камерами», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними розробника, «Кабан» також забезпечує двосторонній аудіозв’язок і дозволяє дистанційно керувати світловими приладами, інфрачервоною підсвіткою та прожекторами. Комплекс може отримувати інформацію з бортового комп’ютера автомобіля. Серед додаткових можливостей розробники називають встановлення сіткометів та платформ для запуску дронів.

Систему вже передали трьом підрозділам Сил оборони України: 3-му армійському корпусу, 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» та 49-й бригаді ЗСУ.

«Кабан» розробляється за підтримки кластера Brave1. Комплекс пройшов бойові випробування та має ряд успішних бойових операцій. Наразі розробники продовжують його вдосконалювати, враховуючи досвід використання системи військовими підрозділами.