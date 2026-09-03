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​Розірвати шлюб тепер можна онлайн у "Дії"

Для оформлення розірвання шлюбу одному з подружжя потрібно сформувати заяву в застосунку.

​Розірвати шлюб тепер можна онлайн у "Дії"
Шлюб відтепер можна розірвати онлайн
Фото: Дія

В Україні запустили нову онлайн-послугу в застосунку "Дія" – відтепер подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб, може подати заяву на його розірвання дистанційно.

Про запуск сервісу повідомили в Telegram "Дії".

Для оформлення розірвання шлюбу одному з подружжя потрібно сформувати заяву в застосунку. Другий із партнерів має підтвердити її зі свого акаунта. Після цього "Дія" автоматично перевірить дані в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

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Ключова умова – взаємна згода. Подати заяву в односторонньому порядку через застосунок неможливо.

Після подання заяви шлюб розірвуть через місяць. Якщо протягом цього часу подружжя передумає, заяву можна відкликати. Зробити це потрібно не пізніше ніж за чотири години до запланованої відеоконференції.

Раніше для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжю щонайменше двічі доводилося звертатися до відділу ДРАЦС і подавати паперові документи. Тепер основні етапи процедури можна пройти онлайн.

Водночас новий сервіс має обмеження. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, шлюб, як і раніше, розривають через суд.

Для громадян, які не користуються застосунком "Дія", зберігається можливість звернутися із заявою безпосередньо до відділу ДРАЦС.

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