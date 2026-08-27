Українські юридичні особи відтепер можуть через застосунок "Дія" подати заяву до міжнародного Реєстру збитків щодо втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише "Дія" у Telegram.

Заяви приймають щодо майна, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок тимчасової окупації територій Росією. Подати інформацію можна також у випадках, коли об’єкт перебував на окупованій території, але після її звільнення підприємство відновило контроль над ним.

Скористатися сервісом можуть українські юридичні особи незалежно від форми власності. Зокрема, це стосується державних підприємств, господарських товариств, державних об’єднань та холдингових компаній.

Заяву подає керівник підприємства або уповноважений ним представник. Якщо документи подаватиме представник, керівнику юридичної особи необхідно попередньо надати йому відповідні повноваження через сервіс "Цифрові повноваження".

У межах категорії можна заявити про кілька видів збитків. Зокрема, йдеться про вартість втраченого майна, недоотриманий прибуток через неможливість ним користуватися, а також повну втрату бізнесу. Під майном у цьому випадку мається на увазі будь-який матеріальний актив, що має економічну цінність.