Пʼятьох депутатів Київської облради та чотирьох їхніх родичів підозрюють у шахрайстві з бюджетними коштами. Йдеться про схему із виплатами за програмою «Турбота».

Про це написав у телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко та повідомила пресслужба Нацполіції.

У межах цільової програми «Турбота» мешканці Київщини, які потребують додаткового соціального захисту, дороговартісного лікування, перенесли тяжкі захворювання або втратили близьких, мають право раз на рік отримувати матеріальну допомогу. Як розповіли у поліції, родичі та довірені особи депутатів без належного документального підтвердження отримували виплати, які в окремих випадках могли сягати сотень тисяч гривень.

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Фото: Нацполіція Підозрювані у привласненні держдопомоги

Слідство встановило, що депутати Київської обласної ради систематично подавали звернення щодо виділення коштів близьким особам, до прикладу – своїм батькам, батькам дружини. У подальшому керівниця профільного відділу облради погоджувала такі звернення та готувала проєкти розпоряджень про виділення коштів з обласного бюджету без належних підстав в самій допомозі та обґрунтування її розміру.

Під час перевірок поліцейські задокументували факти виплат, що значно перевищували передбачені програмою орієнтовні показники адресної допомоги. Наприклад, упродовж 2021–2025 років батьки одного з фігурантів неодноразово отримували гроші за програмою «Турбота» нібито на лікування. До заяв про надання матеріальної допомоги чоловік з жінкою долучали лише формальні документи: копії паспортів та пенсійних посвідчень без документального підтвердження запитуваних сум. Водночас зʼясувалося, що ці люди не перебували у скрутному матеріальному становищі. Зокрема, мати депутата протягом останніх років придбала нерухомість та дороговартісний автомобіль загальною вартістю понад 3,5 млн грн.

Після того, як матеріальні виплати перераховувалися на банківські рахунки батьків депутата, їх знімали готівкою або ж повністю чи частково повертали безпосередньо на рахунок того з депутатів, хто ініціював виділення допомоги. Таким чином родичів використовували як фіктивних отримувачів для привласнення бюджетних коштів.

Крім того, під час аналізу руху коштів правоохоронці встановили окремі випадки використання отриманої матеріальної допомоги на оплату послуг естетичної медицини, стоматології та інших витрат, які не відповідали заявленим підставам для отримання бюджетних коштів.

Загалом протягом 2021–2025 років жителям столичного регіону у межах програми «Турбота» виплачено майже 384 млн грн бюджетних коштів. Наразі правоохоронці зібрали докази шахрайського заволодіння понад 3 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцями роботи та проживання, а також в авто фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, документацію та чорнові записи, що підтверджують протизаконну діяльність.

Фото: Нацполіція Авто підозрюваних

На підставі зібраних доказів дев’ятьом особам – депутатам Київської обласної ради та близьким родичам – повідомили про підозру. Дії фігурантів, залежно від ролі та участі у схемі, кваліфікували за частинами 3, 4 та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється причетність інших людей до аналогічних фактів незаконного використання бюджетних коштів у межах цієїпрограми. Досудове розслідування триває.

Відповідно до інкримінованої статті, ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.