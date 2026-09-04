Зеленський призначив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Відповідний указ №871/2026 оприлюднили на сайті глави держави.
Тимчасово виконувати обов’язки голови Запорізької ОДА призначили Михайла Семікіна. Про це йдеться в указі №872/2026. До цього Семікін був заступником Федорова.
4 вересня Кабінет Міністрів призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Михайло Семікін
Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі. Він – кандидат філософських наук.
У 2009–2016 роках Семікін викладав у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.
З 2016 до 2019 року очолював відділ культури Мелітопольської міської ради, а у 2019–2022 роках був керуючим справами її виконавчого комітету.
У 2022–2024 роках працював заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступником голови Запорізької ОВА Семікіна призначили 1 травня 2024 року.